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FETÖ'nün yeni güncel yapısında yer alan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, FETÖ/PDY terör örgütünün yeni güncel yapısı içerisinde yer aldığı ve FETÖ faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen 3 kişi adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün yeni güncel yapısında yer alan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Yeni Güncel Yapısı'nda yer aldıkları belirlenen 26 şahsa 12 Temmuz tarihinde eş zamanlı operasyon yapılmıştı. Soruşturmanın devamında, alınan ifadeler ve dosya tetkiklerinde açık kimlikleri tespit edilen ve aktif FETÖ faaliyetlerinde bulundukları değerlendirilen Kayseri'de bulunan 4 kişi ve İstanbul'da bulunan bir kişinin yakalanması için bu gün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 3 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şahsın yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan gözaltındaki 3 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
 

İHA

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