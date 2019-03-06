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FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Kayseri polisi, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 9 ilin adli makamlarınca aranan ve Kayseri'de saklandıkları belirlenen 15 kişiyi yakalamak için operasyon başlattı. Şimdiye kadar 10 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, FETÖ üyelerinin kendilerini gizlemek için, saklandıkları evlerin elektrik, doğalgaz ve su aboneliklerinin özellikle başkalarına ait kimlik bilgileri üzerinden yaptığı tespit edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle haklarında soruşturma bulunan ve firar durumda iken, Kayseri, Malatya, İstanbul, Ankara, Antalya, Trabzon, Aydın, Aksaray ve Konya adli makamları tarafından haklarında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerin Kayseri'de saklandıkları örgüt evleri tespit etti. 

Ekipler, Kayseri adli makamlarınca yakalama kararı verilen 4, diğer illerin adli makamlarınca yakalama kararı verilen 11 olmak üzere toplam 15 şüphelinin yakalanmalarına yönelik operasyon başlattı. Yapılan operasyonda, K.Y., U.K., M.S., F.N., B.D., Ö.Ç., T.A., C.P., R.A., A.Ç. yakalanırken, M.G., Z.C., İ.Y., A.Ö. ve F.Ö.'nün yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

Öte yandan, örgüt üyelerinin kendilerini gizlemek için, saklandıkları evlerin elektrik, doğalgaz ve su aboneliklerinin özellikle başkalarına ait kimlik bilgileri üzerinden yapıldığı tespit edildi.
 

İHA

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