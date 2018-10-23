FETÖ Operasyonu: 4 Gözaltı

Edinilen bilgiye göre Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Terör örgütünün asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucu mahrem imamlar tarafından ankesörlü veya kontörlü hatlardan örgüt içi iletişim kapsamında ardışık olarak arandıkları tespit edilen 8 kişiye operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda şu ana kadar 4 kişi gözaltına alınırken, operasyonun devam ettiği bildirildi.

