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FETÖ Operasyonu: 4 Gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü veya kontörlü hatlardan arandıkları tespit edilen 8 kişiye operasyon başlatıldı.

FETÖ Operasyonu: 4 Gözaltı

Edinilen bilgiye göre Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Terör örgütünün asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucu mahrem imamlar tarafından ankesörlü veya kontörlü hatlardan örgüt içi iletişim kapsamında ardışık olarak arandıkları tespit edilen 8 kişiye operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda şu ana kadar 4 kişi gözaltına alınırken, operasyonun devam ettiği bildirildi.
 

İHA

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