Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları belirlenen 7 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında soruşturma yürütülen ve Kayseri'de ikamet ettikleri tespit edilen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Şüpheli şahısların eski askeri öğrenci, özel şirkette işçi, bir kamu kurumunda yardımcı hizmetli, biri emekli biri de aktif görevde olan astsubay oldukları tespit edildi.
Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
 
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerFetö HaberleriFetöFetullahçı Terör ÖrgütüKayseri FetöFetö KayseriSon Dakika
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.