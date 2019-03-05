FETÖ Operasyonu: 9 Gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik sürdürülen soruşturma çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Düzenlenen operasyonda O.E., N.T., İ.Y., F.G., F.A.K., A.A, S.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca aranan M.A. ve G.A. da gözaltına alındı.

Yetkililer, gözaltına alınan O.E., N.T., İ.Y., F.G., F.A.K., A.A, S.A.'nın Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından M.A. ve G.A. hakkındaki işlemlerin ise Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğünü bildirdi.

