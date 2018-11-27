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FETÖ Operasyonunda Gözaltı Sayısı 30'a Çıktı

Adana merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı sayısı 30'a yükseldi.

FETÖ Operasyonunda Gözaltı Sayısı 30'a Çıktı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddia edilen 28'i görevde 33 asker ile "mahrem imam" olduğu değerlendirilen 3 öğretmen ve bir mühendis hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana merkezli Ankara, Amasya, Bitlis, Kayseri, Kütahya, Malatya, Van, Mersin ve Şanlıurfa'da düzenledikleri şafak vakti operasyonunda ilk etapta 26 zanlıyı gözaltına aldı. Gün boyu devam eden operasyonlarda gözaltı sayısı 30'a yükseldi. Diğer 7 zanlının yakalanması için operasyonlar sürüyor.
Bu arada, zanlıların hava, kara ve deniz kuvvetleri ile jandarmada 12'si subay, 21'i astsubay rütbesinde görevli askerlerle, örgütün mahrem yapılanması doğrultusunda ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan iletişim kurulduğu ileri sürüldü.
 

İHA

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