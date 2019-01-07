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FETÖ Operasyonunda Gözaltına Alınan 8 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Kayseri'de FETÖ'nün mahrem imamları tarafından arandıkları anlaşılan ve askeri öğrenci iken ilişikleri kesilen ve gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda Kayseri’de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlardan TSK mensuplarından sorumlu mahrem imamlar tarafından arandıkları anlaşılan ve askeri öğrenci iken ilişkileri kesilen 8 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 8 kişi doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
 

İHA

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