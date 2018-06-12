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FETÖ operasyonunda yakalanan ihraç doktor için adli kontrol kararı verildi.

FETÖ operasyonunda yakalanan ihraç doktor için adli kontrol kararı verildi

FETÖ operasyonunda yakalanan ihraç doktor için adli kontrol kararı verildi.

Kayseri polisinin yaptığı operasyonda eşi ve kardeşi ile birlikte yakalanan ihraç doktor F.D. hakkında adli kontrol kararı verildi. 
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında ‘Silahlı terör örgüne üye olmak’ suçlaması ile haklarında yakalama kararı bulunan ihraç doktor F.D., ihraç cumhuriyet savcısı A.D. ve eski komiser yardımcısı A.U., Kayseri’de örgüte ait saklanmış oldukları gaybubet evinde yakalandı. 
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ihraç cumhuriyet savcısı A.D. tutuklanırken, eski komiser yardımcısı A.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İhraç doktor F.D.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. 
F.D. hakkında çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldığı bildirildi. 

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