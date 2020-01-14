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FETÖ sanığı öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem askeri yapısı içerisinde yer aldığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verilirken, kaçma şüphesi olduğu için tutuklandı.

FETÖ sanığı öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz yargılanan M.K. SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılırken, sanık avukatı ve tanıklar hazır bulundu. Mahkemede kendisini savunan M.K., "Askeri yapılanmada bulunmadım. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Ben bu yapının ne evinde ne de yurdunda kalmadım. Öğrencilere gazete aboneliği yaptırmadım, sadece tavsiyede bulundum. Himmet almadım, öğrencilerden nasıl himmet alınır ki" dedi.

3 tanığın da dinlendiği duruşmada, heyet müzakere yapmak için duruşmaya ara verdi. Heyet, yapılan yargılama sonucunda tutuksuz yargılanan M.K.'ya 'Silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verirken M.K., kaçma şüphesi göz önünde bulundurularak tutuklandı.
 

İHA

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