Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fetö Sanığından ‘Katalog Evliliği’ İtirafı

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan ve itirafçı olan askeri lise öğrencisi sanık, mahkemede FETÖ üyelerinin kendilerine ‘harp okulu bittiği zaman sizi bayan arkadaşlarla tanıştıracağız, evlenerek mutlu, mesut yaşayacaksınız’ dediklerini anlattı. Sanık, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı.

Fetö Sanığından ‘Katalog Evliliği’ İtirafı

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık B.K. ile avukatı hazır bulundu. O dönem askeri lise öğrencisi olan ve etkin pişmanlıkta bulunan tutuksuz sanık B.K. “Bizleri isimlerini hatırlamadığım 'abiler' ders çalıştırırdı. Bizlere ‘harp okulu bittiği zaman sizi bayan arkadaşlarla tanıştıracağız, evlenerek mutlu, mesut yaşayacaksınız’ dediler. Ancak ben hiçbir bayan kimse ile görüşmedim. Ben bu yapıdan kopmak istedim ve 17-25 Aralık olayları sonrası da tamamen koptum” diye konuştu. Cumhuriyet savcısı verdiği mütalaasında sanığın cezalandırılmasını ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep etti.
1 tanığın dinlendiği davada mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık B.K.’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan etkin pişmanlık hükümlerince 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerFetö HaberleriFetöFetullahçı Terör ÖrgütüKayseri FetöFetö KayseriKatalog EvliliğiİTİRAF
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.