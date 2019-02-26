Fetö Sanığından ‘Katalog Evliliği’ İtirafı

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık B.K. ile avukatı hazır bulundu. O dönem askeri lise öğrencisi olan ve etkin pişmanlıkta bulunan tutuksuz sanık B.K. “Bizleri isimlerini hatırlamadığım 'abiler' ders çalıştırırdı. Bizlere ‘harp okulu bittiği zaman sizi bayan arkadaşlarla tanıştıracağız, evlenerek mutlu, mesut yaşayacaksınız’ dediler. Ancak ben hiçbir bayan kimse ile görüşmedim. Ben bu yapıdan kopmak istedim ve 17-25 Aralık olayları sonrası da tamamen koptum” diye konuştu. Cumhuriyet savcısı verdiği mütalaasında sanığın cezalandırılmasını ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

1 tanığın dinlendiği davada mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık B.K.’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan etkin pişmanlık hükümlerince 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

