FETÖ SANIKLARINA CEZA YAĞDI 

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün gizli iletişim ağı ByLock programını kullandıkları iddiasıyla yargılanan, aralarında komiser yardımcısının da olduğu 6 eski polise ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan ceza yağdı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde aynı dosyada yargılanan tutuksuz sanıklar eski komiser yardımcısı H.D., eski polis memurları E.P., Y.U. ve Ş.A., tek tek dosyalarda yargılanan tutuklu sanık eski polis E.Ç. ve tutuklu sanık eski polis H.H. duruşma salonunda hazır bulundu.

Karar verileceği uyarısı ile son sözleri sorulan sanıklar beraatlarını istediler.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tek tek yargılanan tutuklu sanık eski polis E. Ç.’ya 6 yıl 3 ay hapis cezası ve tahliyesine, tutuklu sanık eski polis H.H.’ye 6 yıl 3 ay hapis cezası ve tahliyesine, başka dosyada yargılanan tutuksuz sanık Y.U.’a kastın yoğunluğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası, tutuksuz sanık E.P.’a etkin pişmanlık indirimi ile 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası, komiser yardımcısı H.D.’e 6 yıl 3 ay hapis cezası ve Ş. A.’ya etkin pişmanlık indirimi ile 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

4 sanık daha ceza aldı

Diğer yandan Fetullahçı Terör Örgütü’nün gizli iletişim ağı ByLock programını kullandıkları iddiasıyla ayrı dosyalarda tek tek yargılanan 4 sanığa da 1 yıl ila 9 yıl arası hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davalarda tutuklu sanık A.T. Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi’nden, tutuklu sanık M. S.K. Van Kapalı Cezaevi’nden, tutuksuz sanık E.B. Bingöl Solhan Adliyesi’nden hazır edilirken, tutuklu sanık İ. Ö. ise duruşma salonunda jandarma eşliğinde hazır bulundu.

Ayrı ayrı dosyalarda tek tek yargılanan sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları reddederken, tutuksuz sanık E. B. ise etkin pişmanlıkta bulunduğunu ve bildiği tüm bilgileri verdiğini söyledi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu, tutuklu sanık eski öğretmen A.T.’e ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 9 yıl hapsine ve tutukluluk halinin devamına, tutuklu sanık eski öğretmen İ.Ö.’in aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapsine ve tahliyesine, tutuklu sanık M.S.K.’e 6 yıl 3 ay hapsine ve tahliyesine karar verdi. Mahkeme, tutuksuz sanık E.B.’a ise etkin pişmanlık indirimi ile 1 yıl 6 ay 22 gün verdiği hapis cezasını erteledi.

İHA

