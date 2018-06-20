FETÖ sanıklarına hapis cezaları

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan 6 sanığa 2 yıl ila 6 yıl arasında hapis cezaları verilirken, 4 sanık da beraat etti.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde farklı dosyalarda tek tek görülen davalarda tutuksuz sanıklar T.B., M.A., M.F., M.E., Ö.K., K.C., M.B., A.Ç., S.K. ve A. K. ile avukatları hazır bulundu.

Savcılık mütalaasına ilişkin savunma yapan tüm sanıklar üzerlerine atılı hiçbir suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanıklar T.B., M.A., M.F., M.E.’e ayrı ayrı ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası, Ö.K. ile K.C.’e ‘örgüte yardım etme’ suçundan ayrı ayrı 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Mahkeme tutuksuz sanıklar M.B., A.Ç., S.K. ve A.K. ise beraatlarına hükmetti.