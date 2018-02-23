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FETÖ sanıklarına hapis cezası

Kayseri'de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan 5 sanığa hapis cezası verildi

FETÖ sanıklarına hapis cezası

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan 5 sanık, 6 yıl 3 ay ile 6 yıl 10 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar Serkan Şenol, Yunus Emre Uçan, Mustafa Bilazeroğlu, İlyas Göktaş ve Hilmi Gündüz ile avukatları hazır bulundu.

Savunmalarında haklarındaki iddiaları kabul etmeyen sanıklar, örgüt üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Bilazeroğlu'na "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün, diğer sanıklar Şenol, Uçan, Göktaş ve Gündüz'e de 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi. (AA)

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