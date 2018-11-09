FETÖ Sanıklarının Yakalandığı Bağ Evinde Keşif Yapılacak

6 Eylül’de Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra mahkeme tarafından serbest bırakılan 10 zanlıyı yeniden örgüt toplantısı yaparken Kazım Karabekir Mahallesi’nde bir bağ evinde yakaladı. Türkiye genelinde, tutuklu kalıp serbest bırakıldıktan sonra pişmanlık göstermeyerek toplantılara devam eden şahıslara yönelik yapılan ilk operasyon oldu. Operasyonda, İhraç öğretmen F. S. E. 2 ay 25 gün, Memur E. M. B. 2 ay 17 gün, Belediye Çalışanı Ö. F. 10 ay 18 gün, İş Adamı M. Z. G., 10 ay 20 gün, Esnaf M. G. 2 ay 24 gün, işçi M. S. 4 ay 16 gün, Öğretmen A. K. 8 ay 18 gün, İş Adamı M. A. 3 ay 23 gün, Öğretmen Ş. M. 4 ay 15 gün ve Öğretmen M. Ö. 5 ay 7 gün cezaevinde tutuklandıktan sonra mahkemece tahliye olanlar yakalandı. Konuyla ilgili çok yönlü devam eden çalışmada daha önce yakalan 10 kişi ile irtibatı tespit edilen ve daha öncede birlikte toplantılara katılan 2 kişi daha yakalandı. İhraç öğretmen A.V. ve eski itfaiyeci T.B.’nin de yakalanması ile gözaltına alınan şahısların sayısı 12 ye çıktı. Gözaltına alınan 12 şüpheli de Emniyet’teki sorgusunun ardından Adli Tabiplik’te sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler doktor raporunun ardından Adliye’ye sevk edildi. 12 şüpheliden A.K., F.S.E., M.S., M.Z.G., M.A., M.G., Ö.F., Ş.M. tutuklanırken, şüpheliler E.M.B., A.V., M.Ö., T.B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk celsesinde tutuklu sanıklar A.K., F.S.E., M.S., M.Z.G., M.A., M.G., Ö.F., Ş.M. ile tutuksuz sanıklar E.M.B., A.V., M.Ö., T.B. ve avukatları hazır bulundu.

İddianamenin sanıkların yüzüne okunmasının ardından tutuklu ve tutuksuz sanıklar savunma yaptı.

Savcılık ara mütalaasında henüz davanın yeni başlaması, delillerin toplanmamış oluşu nedeniyle 8 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararda tutuklu sanıklar A.K., F.S.E., M.S., M.Z.G., M.A., M.G., Ö.F., Ş.M.’nin tutukluluk halinin devamına, tutuksuz 4 sanığın adli kontrol şartının aynen devamına, 30 Kasım’da operasyon yapılan bağ evinde keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı 11 Aralık’a erteledi.

