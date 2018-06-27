FETÖ sendikası yöneticilerine hapis cezaları

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Aktif Eğitim Sen Derneği’nin yöneticilerinin bulunduğu tutuksuz 4 sanığa 2 yıl ila 6 yıl arasında hapis cezaları verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde farklı dosyalarda görülen davalarda T.Y., F.S.E., A.A. A.Ç. ile avukatları hazır bulundu.

Tüm sanıklar üzerlerine atılı ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçunu kabul etmezken, tutuksuz sanık T.Y.’nin avukatı Özcan Akıncı, “FETÖ isimli örgüt ile ilgili en uygun tanım Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın ‘Gulyabani’ isimli eserinde tarif edilen hayali bir canavardır” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanıklar T.Y. ve A.A.’ya ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası, tutuksuz sanıklar A.Ç. ve F.S.E.’ya ise ‘örgüte yardım etme’ suçundan 2’şer yıl 1’er ay hapis cezası verdi.