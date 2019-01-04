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FETÖ Terör Örgütü Bağlantılı 5 Kişi Yakalandı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 5 şüpheli yakalandı.

FETÖ Terör Örgütü Bağlantılı 5 Kişi Yakalandı

Kayseri başta olmak üzere İstanbul ve Denizli’de eş zamanlı operasyonlarda, Kayseri’de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlardan TSK mensuplarından sorumlu mahrem imamlar tarafından arandıkları anlaşılan ve askeri öğrenci iken ilişkileri kesilen 11 şüpheli hakkında soruşturma kapsamında; 5 şüpheli yakalandı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yakalanan O.F.A., Y.D., A.G., T.T. ve E.G.’nin yanı sıra, Ü.B., F.Ç., ve A.C. isimli 3 şüphelinin de yakalama çalışmaları devam ediyor.
 

İHA

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