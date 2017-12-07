FETÖ üniversite rektörlük seçimlerinde Abdullah Gül'e...

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ifade veren gizli tanıklar, örgütün Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirilen rektörlük seçimlerine doğrudan etki etmeye çalıştığını ortaya çıkardı. Soruşturma kapsamında alınan İfadelerinde şu bilgiler yer aldı: “İ.D. rektör adayı olduğu zaman örgüt bize, ‘Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e e-mail atın. Biz İsrafil Kurtcephe’den memnunuz’ yazın diye talimat vermişti. Biz de e-mail atmıştık.”

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) akademisyen yapılanmasının tespiti amacıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş kapsamlı olarak yürütülen soruşturmada ilginç detaylar ortaya çıktı

ÖRGÜT AKTİF ROL ALDI

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan gizli tanıklar, 2012 yılında Akdeniz Üniversitesi’nde (AÜ) gerçekleştirilen rektörlük seçiminde FETÖ yapılanmasının aktif rol oynadığını kaydetti.

DERNEKTE TOPLANTI

İfadelerde; AÜ’de görev yapan birçok akademisyenin FETÖ tarafından kurulduğu vurgulanan Sağlık Hizmetleri Derneği’nin (SAHİDER) faaliyetlerine katıldığı kaydedilirken, örgüt toplantılarının da bu dernek çatısı altında yapıldığı belirtildi.

HEKİMLER LİSTEDE

SAHİDER binasında yapılan toplantılara sadece AÜ personelinin değil, Antalya’da farklı branşlarda özel muayenehanesi bulunan hekimlerin de katıldığı, derneğin ise en son Antalya Eğitim Araştırma Hastanesinde görev yapan şu anda ise firari olduğu tespit edilen pediatri uzmanı İ.B. tarafından kurulduğu vurgulandı.

İŞTE O İFADELER



Gizli tanık ifadelerinde dernek faaliyetleri ve 2012 rektörlük seçimleri ile ilgili şu bilgiler yer aldı: “AÜ Kardiyoloji Bölümü’nde öğretim görevlisi olan İ.D. isimli kişinin FETÖ/PDY terör örgütünün yapmış olduğu toplantıya katıldığını biliyorum.”

E-MAİL TALİMATI

“İ.D. rektör adayı olduğu zaman örgüt bize, ‘Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e e-mail atın. Biz İsrafil Kurtcephe’den memnunuz’ yazın diye talimat vermişti. Biz de e-mail atmıştık.(…) İ.D. cemaatin desteği için toplantıya iştirak etmiş olabilir.”

‘BÖLGE MESULLERİ KATILIYORDU’

“(…) SAHİDER binasında yapılan sohbet özellikle basit bir sohbet toplantısı değildir. Tüm bölge mesullerinin de katıldığı, örgütsel olarak yapının içerisinde bulunan şahısların katıldığı bir toplantıdır.”

‘HİMMET SAĞLIYORDU’

“Özel hastanede doktorluk yapan K.M.’nin eşi E.M. üniversitede öğretim görevlisidir.(KHK ile ihraç edildi) SAHİDER binasında yapılan örgütsel toplantılara katıldığını birkaç kere gördüm. Himmet adı altında örgüte finans sağladığını biliyorum. Doktor sohbet gruplarının bölge abisi ise Erkam kod adlı kişiydi.”

KURTCEPHE’YE 429 OY

Akdeniz Üniversitesi 2012 rektörlük seçiminde en yüksek oyu 429 oyla mevcut rektör Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe almıştı. Seçime katılan İbrahim Demir 288, Prof. Dr. Fulya Sarvan 18, Prof. Dr. Prof. Dr. Mustafa Melikoğlu 77, Prof. Dr. Hüseyin Basım 46, Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz ise 15 oy almıştı. Kurtcephe, seçimden hemen sonra rektör olarak atandı. (İnternethaber.com)