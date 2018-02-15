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FETÖ yalanına kanıp ziynetlerini kaptırdılar

Kayseri'de dolandırıcıların 'Babanız FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alındı' yalanına inanan ve korkan iki kardeş evde bulunan 90 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını dolandırıcılara kendi elleriyle verdi. Yapılan ihbar sonrasında düzenlenen operasyonda 3 dolandırıcı, ziynet eşyalarının tamamı ile birlikte yakalandı. 

FETÖ yalanına kanıp ziynetlerini kaptırdılar

Edinilen bilgiye göre kendilerini polis olarak tanıtan ve FETÖ/PDY operasyonu düzenlendiğini söyleyen dolandırıcılar, 27 yaşındaki M.K. ve 22 yaşındaki C.K. kardeşleri aradı. Dolandırıcıların ‘Babanız FETÖ/PDY terör örgütü operasyonu kapsamında gözaltına alındı.



Bununla ilgili olarak malvarlığı araştırması yapılacak’ diyerek evde bulunan tüm ziynet eşyalarını ve paralarının teslim alınarak inceleme yapılacak" diyerek korku ve panik oluşturması sonrasında M.K. ve C.K., evde bulunan 90 bin TL değerindeki ziynet eşyası Euro ve bir miktar parayı Kayseri merkezindeki Yoğunburç mevkiinde dolandırıcılara verdi.



Kısa bir süre sonra yapılan ihbar ile harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, eşkalleri belirlenen dolandırıcıların fotoğraflarını kaçış güzergahlarındaki Emniyet Müdürlükleri ile paylaştı. Yapılan hızlı tespit ve bilgi paylaşımı sonrasında Yozgat Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile beraber yapılan çalışmada dolandırıcılar 41 yaşındaki B.K., 60 yaşındaki A.E. ve 46 yaşındaki A.Y. kaçmaya çalıştıkları araçla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlılar aldıkları tüm ziynet eşyası ve paralarla birlikte yakalanırken, haklarında işlem başlatıldı.
İHA

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