Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

FETÖ’cü imam 100 ismi mahkemeye verdi, cezası 10 yıldan 2 yıla düştü

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan ve itirafçı olarak mahkemeye 100 isim veren, 60’ını teşhis eden FETÖ’nün mahrem imamının cezası 10 yıl 6 aydan 2 yıl 2 ay 7 güne düştü.

FETÖ’cü imam 100 ismi mahkemeye verdi, cezası 10 yıldan 2 yıla düştü

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan sanık E.D. ile avukatı hazır bulundu. Etkin pişmanlıkta bulunduğunu söyleyen FETÖ’nün mahrem yapılanmasında öğretmen olan tutuksuz sanık E.D. mahkemede savunmasında “Örgüt ile ilgili bildiğim her şeyi anlattım. 100 kişinin ismini verdim, gösterilen 100 kişiden 60’ını bizzat teşhis ettim. Bilmediğim bir suç işlediysem çok pişmanım, devlete, millete zarar verecek bir faaliyette bulunmadım” diye konuştu.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık E.D.’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan önce 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Etkin pişmanlık hükümlerini de uygulayan mahkeme heyeti, sanığa neticeten 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası verdi.
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerFetö HaberleriFetöFetullahçı Terör ÖrgütüKayseri FetöFetö KayseriİTİRAFÇIFetö Imamı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.