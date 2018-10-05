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FETÖ’den 15 Yıl Ceza Alan İşadamının Oğluna Da 2.5 Yıl Hapis Cezası

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü’ne ait ABD’deki okula 2012 yılında 24 bin Amerikan Doları gönderdiği, Bank Asya’da 100 bin Euro para harekatı olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Sami Gazezoğlu, ‘örgüte yardım etme ve finans sağlama’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Sami Gazezoğlu’nun babası işadamı Halit Gazezoğlu da başka mahkemede ‘silahlı terör örgütü yöneticiliği’ suçundan 15 yıl hapis cezası almıştı. 

FETÖ’den 15 Yıl Ceza Alan İşadamının Oğluna Da 2.5 Yıl Hapis Cezası

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Sami Gazezoğlu ile avukatı hazır bulundu.

Savcılık mütalaasında Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan FETÖ ait bir okula 24 bin ABD doları gönderdiği, örgüte ait Bank Asya’da 100 bin Euro para harekatı olduğu iddiasıyla cezalandırılması istenen sanık Sami Gazezoğlu, “28 yaşındayım. Kendi halinde bir vatandaşken, bir anda terör örgütü üyesi olduk. Suçsuzum, Bank Asya hesap hareketleri ve FETÖ okuluna yatırılan 24 bin ABD doları babam Halit Gazezoğlu tarafından bilgim dışında yatırılmıştır. Kendisi de bizzat tanık olarak kendi talimatıyla yaptığını beyan etti” diye konuştu. 

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu ‘örgüte yardım etme ve finans sağlama’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sami Gazezoğlu’nun babası işadamı Halit Gazezoğlu da 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce ‘silahlı terör örgütü yöneticiliği’ suçundan 15 yıl hapis cezası almıştı. 
 

İHA

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