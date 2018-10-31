Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

FETÖ’den 3 Sanığa Hapis Cezası

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü’ne ait eğitim kurumlarında müdür ve müdür yardımcılıkları yaptıkları, örgüt içi tayin ile yer değiştirdikleri iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 3’ü hapis cezası aldı.

FETÖ’den 3 Sanığa Hapis Cezası

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık kadın A.A. duruşmada hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar kadın A.U., A.Ö., ve R.T. ile B.C. ise duruşmaya katılmadı.

Cumhuriyet savcısı verdiği mütalaasında tutuksuz sanıkların Fetullahçı Terör Örgütü’ne ait eğitim kurumlarında görev yaptıkları, örgüt içi tayin ile yer değiştirdikleri, örgütsel talimat ile örgüte ait medyayı takip ettikleri gerekçeleriyle cezalandırılmalarını talep etti.

Tutuksuz sanık kadın A.A. eşi vefat ettikten sonra ekonomik nedenlerden dolayı örgüte ait kurumlarda çalıştığını söyleyerek ağladı.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık kadın A.U.’ya ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis, tutuksuz sanıklar R.T. ve kadın A.Ö.’ye ekin pişmanlık hükümlerince ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanıklar kadın A.A. ve B.C.’nin ise delil yetersizliğinden beraatına karar verdi.
 
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerFetö HaberleriFetöFetullahçı Terör ÖrgütüKayseri FetöFetö KayseriFetö KurumlarıTerör ÖrgütüMüdürMüdür Yardımcıları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.