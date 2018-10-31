FETÖ’den 3 Sanığa Hapis Cezası

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık kadın A.A. duruşmada hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar kadın A.U., A.Ö., ve R.T. ile B.C. ise duruşmaya katılmadı.



Cumhuriyet savcısı verdiği mütalaasında tutuksuz sanıkların Fetullahçı Terör Örgütü’ne ait eğitim kurumlarında görev yaptıkları, örgüt içi tayin ile yer değiştirdikleri, örgütsel talimat ile örgüte ait medyayı takip ettikleri gerekçeleriyle cezalandırılmalarını talep etti.



Tutuksuz sanık kadın A.A. eşi vefat ettikten sonra ekonomik nedenlerden dolayı örgüte ait kurumlarda çalıştığını söyleyerek ağladı.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık kadın A.U.’ya ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis, tutuksuz sanıklar R.T. ve kadın A.Ö.’ye ekin pişmanlık hükümlerince ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanıklar kadın A.A. ve B.C.’nin ise delil yetersizliğinden beraatına karar verdi.



