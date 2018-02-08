FETÖ’DEN 8 YIL CEZA ALAN 2 iŞADAMI TAHLiYE EDiLDi

68 SANIKLI İŞADAMLARI DAVASI’NDA DOSYALAR TEFRİK EDİLMİŞTİ
Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, iş adamları Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak, Hamdi Kınaş, Halit Gazezoğlu ile örgütün sözde "il imamı" Sıtkı Baş’ın da aralarında yer aldığı 68 işadamı hakkında hazırlanan 771 sayfalık iddianameli davanın 23 Ekim’de görülen son celsesinde mahkeme heyeti bir kısım sanıkların dosyalarının tefrik edilerek, sanıkların tek tek yargılanmalarına karar vermişti.
Tefrik edilen dosya sonrası sanık Abdurrahman Haskaraman ve Mustafa Ahi, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı dosyalarda yargılanmaya başladı.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davalarda tutuklu sanık Mustafa Ahi jandarma eşliğinde duruşma salonunda, tutuklu sanık Abdurrahman Haskaraman ise Tokat T Tipi Kapalı Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile hazır edildi.
AHİ’YE 8 YIL HAPİS, TAHLİYE
Cumhuriyet Savcısı tarafından ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan cezalandırılması istenen 48 yaşındaki tutuklu sanık işadamı Mustafa Ahi, mahkemede “GESİAD’da hiçbir zaman yöneticilik yapmadım, burada duyunca şaşırdım. Bank Asya’da paramı işler karışınca hemen geri çektim. Beraatımı istiyorum, teşekkür ediyorum” dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Mustafa Ahi’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukta geçirdiği süre, Yargıtay ve istinaf süresi göz önünde bulundurularak yurt dışı yasağı ile tahliyesine karar verdi.
HASKARAMAN’A DA 8 YIL HAPİS CEZASI
Öte yandan aynı mahkemede yargılanan ve Tokat T Tipi Kapalı Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile savunması alınan 65 yaşındaki tutuklu sanık işadamı Abdurrahman Haskaraman, “Hakkımdaki iddialar varsayımdan ibarettir. Adliye önündeki protestolarda devletimin ve milletimin aleyhine hiçbir slogan atmadan anayasal hakkımı kullandım. Doktor raporlarım dikkate alındığında tahliyemi talep ediyorum. Hakkınızı helal edin, adaletinize güveniyorum” diye konuştu.
Sanığın avukatı Metin Polat ise “Müvekkil yalnızca hayırsever işadamı olarak bilinir. Hangi terör örgütü suçunu getirin, müvekkilime bol gelir. Depremde kapı kapı gezip yardım toplamıştır. Kimsesizlerin kimsesi olmuştur” dedi.
5 tanığın dinlendiği davada mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Abdurrahman Haskaraman’a ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vererek, 18 aylık tutuklulukta geçirdiği süre, 65 yaş durumu ve Yargıtay ile istinaf süresi göz önünde bulundurularak yurt dışı yasağı ile tahliyesine karar verdi.
Kime Yok Mu Derneği'nin eski yönetim kurulu başkanı, Serhat Eğitim ve Öğretim Sağlık A.Ş. ve Anafen Eğitim Öğretim A.Ş.’nin kurucu ortaklarından Haskaraman karar sonrası ‘Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, Yaşasın Türk Adaleti’ dedi.
İHA
Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, iş adamları Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak, Hamdi Kınaş, Halit Gazezoğlu ile örgütün sözde "il imamı" Sıtkı Baş’ın da aralarında yer aldığı 68 işadamı hakkında hazırlanan 771 sayfalık iddianameli davanın 23 Ekim’de görülen son celsesinde mahkeme heyeti bir kısım sanıkların dosyalarının tefrik edilerek, sanıkların tek tek yargılanmalarına karar vermişti.
Tefrik edilen dosya sonrası sanık Abdurrahman Haskaraman ve Mustafa Ahi, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı dosyalarda yargılanmaya başladı.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davalarda tutuklu sanık Mustafa Ahi jandarma eşliğinde duruşma salonunda, tutuklu sanık Abdurrahman Haskaraman ise Tokat T Tipi Kapalı Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile hazır edildi.
AHİ’YE 8 YIL HAPİS, TAHLİYE
Cumhuriyet Savcısı tarafından ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan cezalandırılması istenen 48 yaşındaki tutuklu sanık işadamı Mustafa Ahi, mahkemede “GESİAD’da hiçbir zaman yöneticilik yapmadım, burada duyunca şaşırdım. Bank Asya’da paramı işler karışınca hemen geri çektim. Beraatımı istiyorum, teşekkür ediyorum” dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Mustafa Ahi’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukta geçirdiği süre, Yargıtay ve istinaf süresi göz önünde bulundurularak yurt dışı yasağı ile tahliyesine karar verdi.
HASKARAMAN’A DA 8 YIL HAPİS CEZASI
Öte yandan aynı mahkemede yargılanan ve Tokat T Tipi Kapalı Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile savunması alınan 65 yaşındaki tutuklu sanık işadamı Abdurrahman Haskaraman, “Hakkımdaki iddialar varsayımdan ibarettir. Adliye önündeki protestolarda devletimin ve milletimin aleyhine hiçbir slogan atmadan anayasal hakkımı kullandım. Doktor raporlarım dikkate alındığında tahliyemi talep ediyorum. Hakkınızı helal edin, adaletinize güveniyorum” diye konuştu.
Sanığın avukatı Metin Polat ise “Müvekkil yalnızca hayırsever işadamı olarak bilinir. Hangi terör örgütü suçunu getirin, müvekkilime bol gelir. Depremde kapı kapı gezip yardım toplamıştır. Kimsesizlerin kimsesi olmuştur” dedi.
5 tanığın dinlendiği davada mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Abdurrahman Haskaraman’a ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vererek, 18 aylık tutuklulukta geçirdiği süre, 65 yaş durumu ve Yargıtay ile istinaf süresi göz önünde bulundurularak yurt dışı yasağı ile tahliyesine karar verdi.
Kime Yok Mu Derneği'nin eski yönetim kurulu başkanı, Serhat Eğitim ve Öğretim Sağlık A.Ş. ve Anafen Eğitim Öğretim A.Ş.’nin kurucu ortaklarından Haskaraman karar sonrası ‘Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, Yaşasın Türk Adaleti’ dedi.
İHA