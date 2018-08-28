FETÖ’den ihraç edilen astsubaya 7.5 yıl hapis

Örgüt imamlarının Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarıyla irtibat kurması ve deşifre edilmelerini önlemek, örgütsel gizliliği korumak amacıyla kontörlü veya sabit telefon hatlarından görüşme yaptıkları tespit edilen eski TSK mensuplarının tek tek yargılandığı davalarda devam edildi. Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde farklı dosyalarda tek tek yargılanan tutuklu sanıklar eski astsbubay Ö.A., eski üsteğmenler E.İ.O., A.E. ve açıkta teğmen Y.Ü. ve etkin pişmanlıkta bulunan M.A.O. ile avukatları hazır bulundu.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Ö.A.’ya ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, farklı dosyalarda tek tek yargılanan diğer sanıkların da tutukluluk halinin devamı ile eksikliklerin giderilmesi için diğer duruşmaları erteledi.