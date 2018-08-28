Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

FETÖ’den ihraç edilen astsubaya 7.5 yıl hapis

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan TSK’dan ihraç edilen ve bu suçtan tutuklu yargılanan eski astsubaya 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 

FETÖ’den ihraç edilen astsubaya 7.5 yıl hapis

Örgüt imamlarının Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarıyla irtibat kurması ve deşifre edilmelerini önlemek, örgütsel gizliliği korumak amacıyla kontörlü veya sabit telefon hatlarından görüşme yaptıkları tespit edilen eski TSK mensuplarının tek tek yargılandığı davalarda devam edildi. Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde farklı dosyalarda tek tek yargılanan tutuklu sanıklar eski astsbubay Ö.A., eski üsteğmenler E.İ.O., A.E. ve açıkta teğmen Y.Ü. ve etkin pişmanlıkta bulunan M.A.O. ile avukatları hazır bulundu. 

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Ö.A.’ya ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, farklı dosyalarda tek tek yargılanan diğer sanıkların da tutukluluk halinin devamı ile eksikliklerin giderilmesi için diğer duruşmaları erteledi. 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerFetö HaberleriFetöFetullahçı Terör ÖrgütüKayseri FetöFetö KayseriAstsubayHAPİSTUTUKLAMA
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.