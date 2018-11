FETÖ’den İhraç Engelli Memura 6 Yıl 3 Ay Hapis

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada KHK ile kamudan ihraç edilen engelli memur F. C. (27) hazır bulundu.

Savcılık mütalaasında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında sanığın örgüt elebaşının Bank Asya’nın kurtarılma çağrısı üzerine bankada mevduat artırımında bulunduğu ve örgütün gizli iletişim ağı by lock programını kullandığı iddiasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Tekerlekli sandalye ile duruşmaya gelen sanık F.C., mahkemede “Ben hiçbir şekilde hiçbir terör örgütü ile ilişkim olmadı, by lock denilen programı kullanmadım. Beraatımı istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık F. C.’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile karar kesinleşinceye kadar yurt dışı yasağının devamına karar verdi.