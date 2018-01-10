FETÖ’DEN TUTUKLU 2 BELEDiYE PERSONELi TAHLiYE EDiLDi

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar Kozan K., Mithat H. ile tutuksuz sanıklar Recep Ö., Nuh K., Fatih D., Mustafa K. ve Mustafa Ç. ile avukatları hazır bulundu.



Tutuklu sanıklardan Develi Belediyesi eski imar müdürü Kozan K., “O dönemde ulaşamayacağım siyasi ve bakan yoktu, o yüzden herhangi bir cemaate ihtiyacım olmadı. Ben bir siyasi kurumda çalıştım. İmar müdürlüğü zor bir birimdir, husumetlisi çok olur. 18 aydır tutukluyum, tahliyemi istiyorum” dedi. Diğer tutuklu sanık Mithat H. ise cezaevi şartlarının çok zor olduğunu ve arkadaşlarının sayesinde ayakta kaldığını belirterek, tahliyesini istedi.

Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaasında Mustafa K.’nin beraatına, diğer sanıklar Kozan K., Mithat H. Recep Ö., Nuh K., Fatih D. ve Mustafa Ç.’nin ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan cezalandırılmalarını talep etti.



Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile tutuklu sanıklardan Kozan K. ile Mithat H.’nin cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyelerine, savcılığın mütalaasına cevap vermek üzere süre isteyen sanık avukatlarına süre verilmesine karar vererek, duruşmayı 18 Nisan 2018’e erteledi.

İHA