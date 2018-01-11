FETÖ’DEN TUTUKLU MELiKŞAH REKTÖRÜ TAHLiYE OLDU

Kayseri’de 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar eski Melikşah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Dursun Mat, eski Genel Sekreter Veli Demirci ve Emin Emirza, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Sanık Onur Genç ise tutuklu olduğu Kırşehir'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.Bazı tanıkların dinlenmesinin ardından sanıklardan Mat, savunmasında, mahkemeye ulaşan tespit ve değerlendirme raporunda 30 Temmuz 2016'da, darbe girişiminden 15 gün sonra telefonunda Eagle uygulaması kalıntısına rastlandığının tespit edildiği iddiasına ilişkin, çocuklarının zaman zaman kullandıkları telefonunda oyunlar oynadıklarını söyledi.Mahmut Dursun Mat, "Gelen raporda Eagle programının kullanılma süresine bakıldığında bir saniye dahi olmadığı görülmektedir. Telefonumda bulunan bu program, çocuklarım çeşitli oyunlar indirdikleri için Mor beyin kalıntısı olabilir." dedi.Üniversitedeki odasının çöp kutusunda ve bilgisayarında örgüt liderine yönelik konuşma dosyaları bulunması ve örgütün haberleşme programı ByLock kullandığı iddialarını da reddeden Mat, ByLock kullandığı iddia edilen dönemde Umre'de olduğunu belirterek, bu yöndeki belgeyi mahkemeye sundu.Sanıklardan Veli Demirci de tanık beyanlarında aleyhine olan hususları kabul etmeyerek, suçsuz olduğunu belirtti.Emin Emirza da mahkemeye ulaşan tespit ve değerlendirme raporuna göre, telefonundan ByLock'a 6 bin 857 kez bağlantı gerçekleştirildiği iddiasını kabul etmeyerek, bu programı indirmediğini ve kullanmadığını savundu.Sanık Onur Genç, tutuklanmadan önce Kayseri’de Türk Telekom Bölge Müdürlüğünde çalıştığını söyledi. Hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmeyen Genç, örgütün emir ve talimatları doğrultusunda Bank Asya'ya para yatırdığı iddiasına ilişkin, 2014 yılında yurt dışına gittiği için arabasını sattığını ve buradan gelen 25 bin lirayı Bank Asya'ya yatırdığını anlattı.Diğer tutuksuz sanıklar da haklarındaki iddiaları reddederek beraatlerini talep etti.Savcı, mütalaasında, 3 tutuksuz sanığın beraatini, aralarında tutuklu sanıklar eski Melikşah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mat ve eski Genel Sekreter Demirci'nin de bulunduğu 18 sanığın ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi. Savcı, "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla yargılandıkları başka dosyaları bu dava ile birleştirilen sanıklardan Mat ve Demirci'nin, bundan delil yetersizliğinden beraatini talep etti.Mahkeme heyeti, ara kararında, 18 aydır tutuklu bulunmaları ve delillerin toplanmış olmasını gerekçe göstererek sanıklar Mat, Demirci ve Emirza'nın tahliyesine hükmetti. Örgütün mahrem yapılanması içinde yer aldığı iddia edilen tutuklu sanık Genç'in mevcut durumunun devamına karar veren heyet, esasa ilişkin savunmaların alınması için duruşmayı 21 Mart'a erteledi.