FETÖ’den Yargılanan İşadamına 6 Yıl 3 Ay Hapis

15 Temmuz 2016 hain kanlı darbe girişiminden 26 gün sonra Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması kapsamında 120 işadamına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan M.Ş. isimli işadamı hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan dava açıldı.



Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık M.Ş. ile avukatı hazır bulundu.

Tutuksuz sanık işadamı M.Ş. tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, üzerine atılı örgüt üyeliği suçlamasını reddetti. Karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan M.Ş. ‘Beraatımı istiyorum” dedi.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık M.Ş.’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile karar kesinleşinceye kadar yurt dışı yasağının devamına hükmetti.



-Ağrı’da tutuksuz kadın sanığa da 6 yıl hapis

Ayrıca aynı mahkemede farklı FETÖ/PDY soruşturması dosyasında tutuksuz yargılanan ve Sesli Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Ağrı Adliyesi’nden duruşmaya bağlanan B.G. isimli kadına da ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

