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FETÖ’den yargılanan işadamının mal varlığına el konuldu

Kayseri’de FETÖ elebaşını ziyaret ettiği, çağrısı ile örgüte ait bankaya yoğun miktarda para yatırdığı iddia edilen ve tedbiren mal varlıklarına el konulan sanık işadamı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

FETÖ’den yargılanan işadamının mal varlığına el konuldu

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık A.D. ile avukatı hazır bulundu. 

Cumhuriyet Savcılığı mütalaasında sanık A.D.’nin örgütün sohbet toplantılarına katıldığı, örgüt elebaşının 25 Aralık 2013’te çağrısı üzerine Bank Asya’ya yoğun miktarda para yatırdığı, kendi şirketine ait hesapta mevduat artırımı yaptığı, Özel Kılıçaslan Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği üyesi, tanık beyanları, FETÖ üyeleri ile ABD’ye gidip örgüt elebaşını ziyaret ettiği iddiasıyla cezalandırılmasını ve mal varlıklarına el konulmasını talep etti. 

Sanık A.D. yurt dışında iş görüşmeleri nedeniyle gittiğini belirterek üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Sanığın avukatı müvekkilinin bankaya sanığın ağabeyinin para yatırdığını söyledi. 

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mütalaaya ilişkin süre istemesi üzerine duruşmayı ertelerken, sanığın mal varlıklarına tedbiren el konulmasına ve sanığın oy çokluğu ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.

İHA

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