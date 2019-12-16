Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

FETÖ’nün adliye ve cezaevi yapılanmasında 6 kişi gözaltına alındı

Kayseri merkezli 4 ilde yapılan operasyonlarla yakalanan ve FETÖ’nün adliye ve cezaevi yapılanmasında bulundukları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kayseri merkezli olarak Ankara, Denizli, Aydın ve Manisa’da yapılan çalışmalarda FETÖ’nün adliye ve cezaevi yapılanmasında bulundukları tespit edilen 6 kişi, yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, gerekli işlemlerin yapılması için emniyete götürüldü.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
FETÖ HABERFetö KayseriFetö HaberlerFetö Son DakikaKAYSERİ FETÖ HABERLERİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.