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FETÖ’nün ‘ankesörlü telefon’ aramasına hapis cezası

Kayseri’de FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarının ankesörlü hatlardan ardışık arama yöntemiyle iletişim kurduğu tespit edilen ihraç üsteğmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 

FETÖ’nün ‘ankesörlü telefon’ aramasına hapis cezası

Örgüt imamlarının Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarıyla irtibat kurması ve deşifre edilmelerini önlemek, örgütsel gizliliği korumak amacıyla kontörlü veya sabit telefon hatlarından görüşme yaptığı tespit edilen eski ihraç üsteğmen tutuklu sanık S.A. 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. 

2012-2013 yılları arasında öğrenci olduğu dönemde ankesörlü telefon ile arandığı iddia edilen eski ihraç üsteğmen S.A. üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Kritik bölgelerde görev yaptığını ve bu vatan için canını vereceğini söyleyen S.A., beraatını ve tahliyesini istedi. 

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık S.A.’ya ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile tahliyesine karar verdi. 
FETÖ sanıklarına hapis cezaları 

Öte yandan Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde farklı FETÖ/PDY dosyalarında tutuksuz yargılanan kadın T.Ö., kadın F.C. ve D.E. isimli sanıklara ayrı ayrı ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Tutuksuz sanık kadın M.P. ise delil yetersizliğinden beraat etti.
 

İHA

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