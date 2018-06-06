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FETÖ’nün askeri imamı, sahte kimlikle yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

FETÖ’nün askeri imamı, sahte kimlikle yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

FETÖ’nün askeri imamı, sahte kimlikle yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve firari durumda olan örgütün sözde askeri imamı, sahte kimlikle yurt dışına kaçmak isterken Edirne’de yakalandı. 
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY Terör Örgütü soruşturması kapsamında askeri imam olduğu gerekçesiyle aranan ve firari durumda olan örgüt içerisinde Orhan kod ismini kullanan ve örgütün bilgi işlem işlerine bakan mühendis Kemal Z., Edirne’den Osman Tulpar ismine düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı ile yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. 
Edirne’de yakalanan Kemal Z. hakkında geniş çaplı tahkikat başlatılırken, sorgusu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ediyor. 

İHA

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