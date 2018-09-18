FETÖ’nün Askerlerden Sorumlu İmamına 10.5 Yıl Hapis

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Numan İ. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile tutuklu sanık M. E. ise duruşma salonunda avukatı ile birlikte hazır bulundu.



Askerlerden sorumlu imam olduğu ve FETÖ toplantıları yaptığı tespit edilen Numan İ. ile örgütün sohbet toplantılarına katıldığı iddia edilen M. E. üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarını ve tahliyelerini istediler.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Numan İ.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan herhangi bir indirim maddesi uygulamayarak 10 yıl 6 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına, M.E.'ye ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile tahliyesine karar verdi.



İtirafçı olan subaya 2 yıl hapis

Öte yandan aynı mahkemede farklı dosyalarda yargılanan ve itirafçı olan tutuksuz sanık TSK’da topçu subay F. Ö.’ye etkin pişmanlık hükümlerince 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

