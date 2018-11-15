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FETÖ’nün Bölge İmamı Eşine ‘Benden Haber Beklemeyin’ Diyerek Firar Etmiş

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firari bölge imamının tutuklu yargılanan eşine, ’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi. Kadın sanık, “Eşim firari, 2016 Temmuz ayından beri yok. Eşim ‘Siz başınızın çaresine bakın, benden haber beklemeyin’ diyerek gitti” dedi.

FETÖ’nün Bölge İmamı Eşine ‘Benden Haber Beklemeyin’ Diyerek Firar Etmiş

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu kadın sanık T.E. ve avukatı hazır bulundu.
Örgütsel tayin ile öğretmenlik yaptığı ve örgütün gizli iletişim ağı by lock programını kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan kadın sanık T.E., “Eşim firari, 2016 Temmuz ayından beri yok. Beni ve iki çocuğumu babamın evine gönderdi. Eşim E.E. ‘Siz başınızın çaresine bakın, benden haber beklemeyin’ dedi. Kendisi de öğretmendi, ben de matematik öğretmeniydim. Örgütle bir alakası olduğunu ve bölge imamı olduğu iddialarını duymadım. Terörle suçlanmak benim için çok ağır, suçsuzum ve beraatımı istiyorum” diye konuştu.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık T.E.’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile tahliyesine karar verdi.
 

İHA

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