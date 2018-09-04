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FETÖ’nün çalıntı soruları ile TSK’ya subay olan sanığa itiraf indirimi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün askeri sınavlarda çalıntı sorular ile TSK’ya sızdırdığı ve mahkemede itirafçı olarak tüm bildiklerini anlatan ihraç subayın cezası 9 yıldan 3 yıl 9 aya düştü. 

FETÖ’nün çalıntı soruları ile TSK’ya subay olan sanığa itiraf indirimi

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık A.A. ve avukatı hazır bulundu. 

Çalıntı sorular ile sınav kazandığını itiraf etti 
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nden ihraç subay 33 yaşındaki işsiz A.A. mahkemede etkin pişmanlıkta bulunduğunu söyleyerek itirafçı oldu. Samsun’da öğrencilik yıllarında bu örgüt ile tanıştığını ifade eden sanık A.A., şunları itiraf etti: “Öğrencilik yıllarımda evlerinde kaldım, abilik yaptım ve sohbetlerine katıldım. O dönem sınavlar öncesi iki kişi kaldığımız eve geldi. ‘Anlatacaklarımız aramızda kalacak’ diyerek yemin ettirdiler. Yemin ettikten sonra bilgisayar açıldı, sorular ve cevapları vardı. 30 soruya kadar gösterdiler, askeri sınav sorularının cevaplarıydı. O zaman onlarda TSK’de dinar olan, namaz kılanlara öcü gibi bakıldığı kanaati vardı. Ve bu iki kişi bana bu sınavı kazanamazsam vebal alacağımı falan söylediler. Sınava girdik ve o gösterdikleri sorular çıktı, kalan sorularda bildiklerimi de yaptım, sınav sonucunu beklemeye başladım. Sınavı kazandığımı öğrendim, mülakata girdikten sonra 2010’da İzmir Urla'daki Menteş Askeri Kampı’na kayıt olup, eğitim aldık. İzmir’de yine onların sohbetlerine gidiyordum, sohbette namaz kılıp, dua ederek rahatlıyorduk. 2012’de Kayseri’de Komando Tugayı’na atandım. Hakkari ve Kuzey Irak gibi terör bölgelerinde göreve gittim. 2013’te tekrar Kayseri’ye döndüm. Burada Murat isimli Melikşah’ta çalıştığını bildiğim birisi ile görüşüp, sohbetlere katıldım. Büfelerden ankesörlü telefonda Murat ile konuşur, sohbet yerlerini öğrenirdim. Ben bunlarla 17 yaşında tanıştım, böyle bir ihanet yapacağını hiç bilmiyordum. Vatanıma ihanet için başlamadım. O zaman hiçbir şeyleri yasa dışı değildi. Size bilgileri aktardığım için örgüt tarafından hain ilan edildim, devletim de hain olarak görüyor. Örgütün hain ilan etmesi umurumda değil, devletim için görev yaparken gurur duydum.” 

Cezası 9 yıldan 3 yıla düştü 
Mahkeme heyeti sanık A.A.’a ‘silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl, silahlı olduğu gerekçesiyle artırım yaparak 9 yıl hapis cezası verdi. 9 yıl cezayı sanığın etkin pişmanlıkta bulunduğu kanaatine vararak 4 yıl 6 aya indiren ve duruşmadaki iyi halini gözetip yeniden indirim yapan mahkeme, sonuç olarak sanığa 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. 

İHA

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