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FETÖ’nün emniyet mahrem imamına 8 yıl hapis

Kayseri’de FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan sanığa mahkemece 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. 

FETÖ’nün emniyet mahrem imamına 8 yıl hapis

10 Mayıs 2017’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 81 il ve ilçelerinde 8 bin 500 polisle eş zamanlı olarak başlayan operasyonlarda bin 120 kişi gözaltına alınmıştı. Mahrem imamları olduğu gerekçesiyle Kayseri’de 46 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve tutuklananlar arasında şüpheli S.B. de yer aldı. 

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık S.B. ve avukatı hazır bulundu. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık S.B.'ye savcılık mütalaası doğrultusunda ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi. 

İHA

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