FETÖ’nün etkinliği yargılamalarda ortaya çıktı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar sürerken, tamamlanan soruşturmalar çerçevesinde yapılan operasyonlar sonrası açılan davaların da mahkemelerde yargılaması yapılıyor.



Kayseri Adliyesi’nde sadece bir yıl içerisinde, 2018 yılında terör davalarına bakan 2 ayrı ağır ceza mahkemelerinde toplam bin 282 dava karara bağlanırken, 198 dava ise 2019 yılında görülmeye ve karara bağlanmaya devam ediyor.

2016 yılından bu zamana kadar Kayseri Adalet Sarayı 2. ve 4. Ağır Ceza Mahkemeleri’nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında önemli davalar da görüldü.



FETÖ Davaları’nda ilk karar bylock

Kayseri’de 15 Temmuz sonrası yapılan yargılamalarda ilk karar bylocktan verilmişti. 12 Aralık 2016’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) örgüt içi yazışma programı ’ByLock’ programını kullandığı iddiasıyla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan bir gardiyan ile tutuksuz yargılanan sosyolog kadına ’silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Tutuksuz kadın sanık da tutuklanarak cezaevine gönderildi.



FETÖ sanığının avukatı duruşmada bylock indirdi

2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 30 Aralık 2016’da görülen bir davada ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde müdür yardımcısı olarak görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevlerinden ihraç edilen ve ’ByLock’ kullandıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan 2 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık avukatı Özcan A. duruşmada, "Elimizde akıllı telefon var. İnternete giriyoruz, by lock downloader yazıyoruz. Free diye çıkıyor, tıklıyoruz, buyurun program iniyor" diyerek bylock programını telefonuna indirdiğini söyledi.



“Himmet paralarının yüzde 85’i Kayseri’de harcanır, yüzde 15’i de Amerika’ya gönderilirdi"

FETÖ sanıkları bu yargılama sürecinde yaptıkları savunmalar ile de Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün ne kadar etkin olduğunu gözler önüne serdi. Kayseri Barosu avukatlarından, eski Melikşah Üniversitesi mütevelli heyeti, kapatılan Anadolu Hukuk Derneği üyesi olan ve 71 sanıklı büyük FETÖ davası sanıklarından olan itirafçı avukat E. H. 8 Mart 2017’de verdiği savunmasında "Benim bildiğim kadarıyla himmet toplanan paraların yüzde 85’i Kayseri’de harcanır, yüzde 15’i de Amerika’ya gönderilirdi" dedi.



Hacı Boydak: “Yerimden memnunum”

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan Boydak ailesinden 9 kişinin yargılandığı davada savunma yapan tutuklu sanık Hacı Boydak, “Memduh’un bir suçu yok varsa bana yazın. Ben hiçbir şekilde tahliyemi talep etmiyorum. Yerimden memnunum” dedi. Memduh Boydak ise mahkeme süresinde, “Benim 4 çocuğum ABD’de okumaktadır. Tekstil ve mobilya ihracatlarımızın geneline yakını da ABD’dedir. Benim çocuklarımı ziyaret etmem, işimi takip etmem, neden o insanla ilişkilendirmektedir? Fethullah Gülen’i devlet erkanının ziyaret ettiği dönemlerde ben de ziyaret ettim, sohbetini dinleyip, cuma namazı kıldım” diye savunma yaptı.



Kayınbabasının yerini mahkemede söyledi

Kayseri’de 29 Kasım 2018’de görülen davada FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yurt dışına kaçan ve firari olarak aranan işadamı İlhan Miraboğlu’nun damadı, kayınbabasının yerini mahkemede söyledi. Miraboğlu’nun ABD’nin Teksas eyaletinde yaşadığını söyleyen ve itirafçı olarak tüm bildiklerini anlatan damada, mahkeme etkin pişmanlık hükümlerince cezasını 9 yıldan 1 yıl 10 ay 15 güne düşürdü.

’Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle ’terör örgütüne finans sağlamak’ suçundan 19 Ocak’ta tutuklanan ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 15 yıl hapse çarptırılan işadamı Hamdi Kınaş’ın Galatasaraylı eski milli futbolcu Hakan Şükür’e cemaatin yanında cesur ve yürekli duruş sergilediği için 2014 yılında tebrik maili attığı ortaya çıktı. Ayrıca, 55 yaşındaki Hamdi Kınaş’ın 45 yaşındaki Hakan Şükür’e gönderdiği mailde ’Hakan abi, sizi takdir ve hayranlıkla izleyen bir kardeşiniz olarak tebrik ediyorum’ diye hitap etmesi dikkatlerden kaçmadı.

5 Mayıs 2017’de FETÖ/PDY davalarına bakan Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkeme üyesi hakime Pelin S.U. FETÖ’den mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.



KAYSO eski meclis başkanına hapis

20 Şubat 2018’de 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklandıktan sonra, etkin pişmanlıktan faydalanarak tutuksuz yargılanan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) eski Meclis Başkanı Nurettin O., ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.



Şükrü Boydak’ın eşi de ceza aldı

Kayseri’de 28 Şubat 2018’de görülen davada Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün sözde imamlarından oldukları iddiasıyla yargılanan ve aralarında Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Şükrü Boydak’ın eşi Aliye Boydak’ın da bulunduğu 6 tutuklu sanığa mahkeme ceza yağdırdı. 580 gündür tutuklu sanık Aliye Boydak’a 7 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme, Boydak’ın tahliyesine karar verdi.



İş adamlarına ceza yağdı

Kayseri 6 Mart 2018’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında ünlü işadamlarının yargılandığı davada 2’si tutuklu 6 sanığa mahkeme ceza yağdırdı. Tutuklu sanık Necmi Somtaş’a ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 11 yıl 3 ay hapis, tutuklu sanık Hacı Osman Büyükata’ya aynı suçtan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile iki sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşmaya gelmeyen tutuksuz sanık Arap Ali Aksoy’a da örgüt üyeliğinden 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası veren mahkeme, sanığın yaşı ve sağlık durumu nedeniyle yurt dışı yasağının devamına hükmetti. Ayrıca mahkeme, tutuksuz sanık Arap Ali Aksoy’a ‘özel belgede sahtecilik’ suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasını erteledi. Tutuksuz sanıklar Nurullah Sarıöz ile Mehmet Karakaya’ya ‘silahlı terör örgütüne yardım etme’ suçundan ayrı ayrı 2 yıl 1 ay hapis cezası veren mahkeme, tutuksuz sanık Yılmaz Akansu’ya ise ‘örgüte üyelik’ suçundan etkin pişmanlık hükümlerince 2 yıl 6 ay hapis cezası vererek, sanığın 83 yaşında olması gerekçesiyle bu cezayı erteledi.



Petrolcü işadamı kardeşlere hapis cezaları

8 Mart 2018’de görülen davada ise işadamı kardeşler tutuklu sanık Fatih Somyürek’e ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile uzun tutukluluk süreci nedeniyle tahliyesine, tutuksuz sanık Suat Somyürek de aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 20 Mart 2018’de ise FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan işadamı Cüneyt Gazezoğlu’na, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.



Eski rektöre 10 yıl hapis

Kayseri’de 21 Mart 2018’deki davada ise eski Melikşah Üniversitesi rektörü 10 yıl hapse çarptırıldı. 15 Temmuz sonrası FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Melikşah Üniversitesi’nin rektörü, akademisyenleri ve personelinin bulunduğu 4’ü tutuklu 21 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, tutuksuz sanıklar eski Melikşah Üniversitesi rektörü Mahmut Dursun Mat’a 10 yıl, eski genel sekreter Veli Demirci’ye aynı suçtan 11 yıl 3 ay hapis cezası vererek tutuklanmalarına hükmetti.



İş adamının kızına by lock cezası

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası alan iş adamı Necmi Somtaş’ın kızı Fatma Somtaş Öncü de 21 Mart 2018’de görülen davada örgütün gizli iletişim ağı by lock programını kullandığı iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.



Ünlü işadamlarına ‘yöneticilik’ suçundan ağır cezalar

3 Nisan 2018’de Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında ünlü işadamlarının olduğu tutuklu yargılanan 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklardan Hamdi Kınaş ve Halit Gazezoğlu’na ‘silahlı terör örgütü yöneticiliği’ suçundan ayrı ayrı 15 yıl hapis, Ahmet Türkmen’e ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 14 yıl 3 ay, Mehmet Fındık’a da yine üyelik suçundan 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası veren mahkeme heyeti sanık Mehmet Filiz’i aynı suçtan 11 yıl 3 ay hapse mahkum etti. Mahkeme 5 sanığın da tutukluluk halinin devamına hükmetti.



Kurmay albaya ağırlaştırılmış müebbet

16 Nisan 2018’de Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu askerlerin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklanan ve sözde Yurtta Sulh Konseyi’nin sıkı yönetim komutanları listesinde olan Kayseri Jandarma Bölge Komutanlığı eski Kurmay Başkanı Kurmay Albay Emre Fırat’’a mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.



Milletvekilinin oğluna ‘yardım’ suçundan ceza

17 Mayıs 2018’de Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan GESİAD’da farklı dönemlerde yönetiminde bulunan aralarında firari eski milletvekili Ahmet Öksüzkaya’nın oğlunun da bulunduğu 9 sanık hakkında karar açıklandı. Öksüzkaya’nın oğluna mahkeme heyeti ‘örgüte yardım etme’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.



Şükrü Boydak’ın kızı da ceza aldı

Kayseri’de 31 Mayıs 2018’de Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında Boydak Holding eski yöneticilerinden Şükrü ve Aliye Boydak’ın kızı olan ve tutuksuz yargılanan Elif Bozdağ, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.



Eski Garnizon Komutanı ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı

11 Temmuz 2018’de görülen davada Garnizon Komutanı eski Hava Pilot Tümgeneral İsmail Yalçın darbe girişimi suçundan cezalandırıldı. Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu askerlerin 15 Temmuz darbe girişiminden 3 gün sonra tutuklanan ve sözde Yurtta Sulh Konseyi’nin sıkı yönetim komutanları listesinde ‘sıkı yönetim komutanı, vali ve belediye başkanı’ olarak ismi geçen Garnizon Komutanı eski Hava Pilot Tümgeneral İsmail Yalçın ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.



Boydak ailesine ceza yağdı

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan Boydak ailesinden 9 kişinin yargılandığı davada 617 gün sonra 12 Temmuz 2018’de karar açıklandı. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Memduh Boydak’a ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olma’ suçundan 18 yıl hapis, Hacı Boydak’a ‘üyelik’ suçundan 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası, Şükrü Boydak’a yine ‘üyelik’ suçundan 10 yıl hapis, tutuksuz sanıklar Mustafa Boydak, Bekir Boydak, İlyas Boydak, Erol Boydak, Murat Bozdağ’a ‘üyelik’ suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası ile yurt dışı yasağı kararı verdi. Tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti. Tutuksuz sanık Halit Bayhan’a beraat verdi. Kayyum atanan ve TMSF ile yönetelim Boydak Holding’in yöneticilerinin hisselerinin müsaderesine karar verildi.



Boydaklara ‘Bank Asya’ cezaları

Kayseri’de 17-25 Aralık olaylarında FETÖ liderinin üyeleri ve destekçilerine Bank Asya’ya mevduat yapma, hesap açma ve bakiye artırma çağrısında bulunmasının ardından Bank Asya’ya destek oldukları gerekçesiyle yargılanan Boydak ailesinden 7 sanık hakkında da 12 Temmuz 2018’de karar çıktı. Tutuksuz sanık Sami Boydak’a ‘üyelik’ suçundan etkin pişmanlık hükümlerince 3 yıl 1 ay 15 gün, Yusuf Boydak’a ‘üyelik’ten 7 yıl 6 ay hapis, İbrahim Boydak’a ‘yardım etme’den 2 yıl 1 ay, Sema, Mehmet Emin, Ayşe ve Merve Boydak’a beraat verdi.



Polise dehşeti yaşatan FETÖ’cü işadamına 12 yıl

Kayseri’de mahkemece yakalama kararı bulunan ve polis memurunun dur ihtarına uymayarak bir polisi, aracı ile sürükleyip yaralayan, ardından polisin başarılı operasyonu ile Yunanistan’a 100 metre kala sınırda sahte kimlik ve 10 bin Euro ile kıskıvrak yakalanan FETÖ şüphelisi iş adamı 9 Ekim 2018’de 12 yıl hapse çarptırıldı. Sanık, mahkemede “Kaçma ihtimalim yok, tahliyemi istiyorum” dedi.



Eski Belediye Başkanı FETÖ’den 6 yıl hapis

7 Kasım 2018’de Kayseri’nin Develi ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)’na üye oldukları iddiasıyla aralarında eski belediye başkanı ve imar müdürünün olduğu 7 sanığın yargılandığı davada 5 sanığa 2 yıl 1 ay ila 7 yıl 6 ay arasında hapis cezası verilirken, 2 sanık beraat etti. Eski belediye başkanı Recep Ö. de ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Boydakların eşleri de cezadan kurtulamadı

Kayseri’de 20 Kasım 2018’de Boydak Holding eski CEO’su Memduh Boydak’ın eşi Meral Boydak FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılandığı davada, ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. 4 Aralık 2018’de ise FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Boydak Holding eski yöneticisi, KAYSO eski başkanı Mustafa Boydak’ın eşi Müjgan Boydak’ın ‘abla’ pozisyonunda olduğu ve Melikşah Üniversitesi’de 50 bin TL havale yaptığı gerekçeleriyle ‘üyelik’ suçundan yargılandığı davada mahkeme heyeti, sanık Müjgan Boydak’a 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.



Darbecinin kardeşi profesöre 12.5 yıl

15 Ocak 2019’da FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü’nde yakalanan ve darbeyi yöneten örgütün sivil imamlarından olduğu gerekçesiyle yargılanan Kemal Batmaz’ın ağabeyi meslekten ihraç edilen tarih profesörü Şakir Batmaz, ’silahlı terör örgütü yöneticiliği’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Bağ Evi sanıkları hakkında karar açıklanacak

31 Mayıs 2019’da Kayseri polisi tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra mahkemece serbest bırakılan ve yeniden örgüt toplantılarına bir bağ evinde devam ettikleri iddiası ile yapılan operasyon ile yakalanan 12 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasında tüm sanıkların "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan cezalandırılmasını istedi. Önümüzdeki günlerde 12 sanık hakkında mahkeme kararını açıklayacak.



FETÖ Davaları’nda dikkat çeken beraat kararları

FETÖ davalarında bu süreç içerisinde verilen beraat kararları da dikkat çekti. 23 Mart 2017’de görülen davada ise 15 Temmuz darbe girişimini yönetenler arasında bulunan ve tutuklanan Akın Öztürk’ün Kayseri Garnizon Komutanlığı yaptığı dönemde emir astsubayı olan ve ’silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan tutuksuz yargılanan 50 yaşındaki Ali Ü., beraat etti.

29 Aralık 2017’de görülen davada Fetullahçı Terör Örgütü’nün gizli iletişim ağı by lock programını kullandığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan ve FETÖ’nün, “Mor Beyin” isimli internet sitesi yüzünden cep telefonu numarasının iradesi dışında ByLock IP’lerine yönlendirildiği tespit edilen kadın öğretmen mahkemece beraat etti.



AK Parti Eski il başkanı ile KTO eski başkanı beraat etti

Kayseri’de 14 Nisan 2018’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 10 Ağustos 2016’da gözaltına alındıktan 17 gün sonra tutuklanan, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan AK Parti Kayseri eski İl Başkanı Ömer Dengiz beraat etti.

10 Ekim 2018’de Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 491 gün önce başlayan davada tutuksuz yargılanan sanık Kayseri Ticaret Odası eski Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’a mahkeme ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan delil yetersizliğinden beraat etti.



“Fetullah Gülen’den nefret ediyorum”

13 Kasım 2018’de Boydak Holding eski yöneticilerinden Şükrü ve Aliye Boydak’ın oğlu Erol Boydak’ın eşi Ebru Boydak, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılandığı davada beraat etti. Sanık Ebru Boydak, “FETÖ’den ve elebaşı Fetullah Gülen’den nefret ediyorum, hayatımın sonuna kadar nefret edeceğim” dedi.

12 Şubat 2019’da Kayseri’nin Bünyan ilçesinde AK Parti eski ilçe başkanı Savaş Gökçe, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında açılan davada beraat etti.