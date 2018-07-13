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FETÖ’nün ihraç subayına 5 yıl hapis

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında son KHK ile ihraç edilen ve ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan tutuksuz yargılanan subaya 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi. 

FETÖ’nün ihraç subayına 5 yıl hapis

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık A.E. (38) ile avukatı hazır bulundu. 

Son KHK ile TSK’dan ihraç edildiğini söyleyen eski subay A.E., “1999 yılında bu yapı ile tanıştım. Eşim bu yapı dışında olduğu için karşı çıktılar ama ben rest çekip eşim ile evlendim. Eşime hiçbir zaman bu yapı ile görüştüğümü söylemedim, gizledim. Düzenli sohbetlerine gitmediğim, himmet vermediğim için bu yapıda sevmezlerdi. İşim ile tehdit ederlerdi. Baskıdan bıktım ve 2015’te Kayseri’ye tayin oldum. Terör örgütü ilan edildikten sonra hiçbir şekilde görüşmedim. Cemaat maskesi altındayken bu yapıya girmiştim. Ben gözümü kırpmadan vatanım için canımı vermeye hazırım” diye konuştu. 

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık A.E.’ye etkin pişmanlık kapsamında ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi.
 

İHA

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