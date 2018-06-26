FETÖ’nün iki mahrem polisine 6’şar yıl hapis

Kayseri'de, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan A5 kod adı ile derecelendirilmiş eski komiser yardımcısı ile ‘EA’ kodlu eski polise ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde farklı dosyalarda yargılanan tutuksuz sanıklar A.D. ve B. T. hazır bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda SD kart içerisinde çıkan liste kapsamında örgütün yaptığı fişleme çerçevesinde bazı kodlar kullandığını tespit etti. Bu tespit kapsamında ihraç komiser yardımcısı A. D. ‘A5’ kodu ile eski polis B.T. ise ‘EA’ ile kodlandıkları tespit edildi.

Emniyet amirleri için kullanılan, teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede olanlar için kullanılan ‘A5’ kodlu tutuksuz sanık ihraç komiser yardımcısı A.D. suçsuz olduğunu, söyleyerek “Böyle bir listeden haberim yok, nasıl hazırlandı bilmiyorum. Vatanımı, milletimi çok seviyorum” dedi.

FETÖ'ye üye olan ancak belli başlı noktalarda eksikliği olduğu değerlendirilenler anlamına gelen ‘EA’ kod ile fişlenen tutuksuz sanık B.T. da üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti ayrı ayrı dosyalarda tek tek yargılanan sanıklar A.D. ve B.T.’ya ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

-FETÖ sanıklarına hapis cezaları

Öte yandan yine aynı mahkemede başka dosyalarda yargılanan okul müdürü tutuksuz sanık M.K.’ye etkin pişmanlık hükümlerince 4 yıl 2 ay hapis, örgütün gizli iletişim ağı by lock programını kullandığı iddia edilen tutuklu kadın sanık İ.B.A.’ya da aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile tahliyesine karar verildi.