Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

FETÖ’nün iki mahrem polisine 6’şar yıl hapis

FETÖ’nün iki mahrem polisine 6’şar yıl hapis

FETÖ’nün iki mahrem polisine 6’şar yıl hapis

Kayseri'de, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan A5 kod adı ile derecelendirilmiş eski komiser yardımcısı ile ‘EA’ kodlu eski polise ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde farklı dosyalarda yargılanan tutuksuz sanıklar A.D. ve B. T. hazır bulundu. 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda SD kart içerisinde çıkan liste kapsamında örgütün yaptığı fişleme çerçevesinde bazı kodlar kullandığını tespit etti. Bu tespit kapsamında ihraç komiser yardımcısı A. D. ‘A5’ kodu ile eski polis B.T. ise ‘EA’ ile kodlandıkları tespit edildi. 
Emniyet amirleri için kullanılan, teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede olanlar için kullanılan ‘A5’ kodlu tutuksuz sanık ihraç komiser yardımcısı A.D. suçsuz olduğunu, söyleyerek “Böyle bir listeden haberim yok, nasıl hazırlandı bilmiyorum. Vatanımı, milletimi çok seviyorum” dedi. 
FETÖ'ye üye olan ancak belli başlı noktalarda eksikliği olduğu değerlendirilenler anlamına gelen ‘EA’ kod ile fişlenen tutuksuz sanık B.T. da üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. 
Mahkeme heyeti ayrı ayrı dosyalarda tek tek yargılanan sanıklar A.D. ve B.T.’ya ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. 
-FETÖ sanıklarına hapis cezaları 
Öte yandan yine aynı mahkemede başka dosyalarda yargılanan okul müdürü tutuksuz sanık M.K.’ye etkin pişmanlık hükümlerince 4 yıl 2 ay hapis, örgütün gizli iletişim ağı by lock programını kullandığı iddia edilen tutuklu kadın sanık İ.B.A.’ya da aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile tahliyesine karar verildi. 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
FetöKayseriHAPİSCeza
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.