FETÖ’nün iş adamları yine savunmada

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki 4. duruşmaya aralarında eski Boydak Holding yöneticileri Memduh ve Şükrü Boydak'ın da yer aldığı, 5'i başka suçlardan olmak üzere 11'i tutuklu 57 sanık ile avukatları ve müştekiler katıldı.

Tutuklu sanıklardan Hacı Boydak'ın sağlık sorunları nedeniyle yer almadığı duruşmaya, Bekir Boydak ise İstanbul'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Başka dosyadan tutuklu Memduh Boydak, hakkındaki "terör örgütüne finans sağlama" suçlamasını kabul etmedi.

Boydakların hissedarı olduğu Bizim Menkul Değerler AŞ üzerinden Ali Çelik'in yaptığı 2 milyon 320 bin liralık işlem nedeniyle, FETÖ/PDY soruşturmasının ardından kendilerine bu davanın açıldığını savunan Boydak, "Bu şirkette yaklaşık 7-8 milyar liralık para dönüşü vardır. Biz sadece bu şirketin hissedarlarıyız. Bu şirkete SPK izin vermiştir. Herkes hesap açtırabilir, bizim bunları kontrol etme şansımız yoktur. Bunun gibi Türkiye'de 25 şirket vardır." diye konuştu.









Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarının ardından kendilerine dava açıldığını belirten Boydak, şunları kaydetti:

"Ali Çelik'in 2012 yılında yaptığı bir işlemden dolayı bugün yargılanıyoruz. Ali Çelik ile ilgili bir soruşturma yürütülüyor, eğer o suç işlediyse suçun şahsiliği ilkesi var. O tutuksuz yargılanırken kardeşim ve yeğenim neden tutuklandı? Bu şirketin her şeyi izinli ve resmidir. Şu an şirketlerimizi bizim adımıza kayyum yönetiyor ve hala su şirket üzerinden hisse hareketleri sağlanıyor. Biz, teröre finansman sağlamadık. Bizim talihsizliğimiz, soyadımızın Boydak olmasıdır. Bu şirketin 60 üyesi var ama sadece biz tutukluyuz. Ben başka bir soruşturmadan tutukluyum. Eğer tutuklu olmasaydım bu dosyadan dolayı kardeşim ve yeğenim gibi kesin ben de tutuklanırdım."

SEGBİS aracılığıyla savunma yapan tutuklu sanık Bekir Boydak da daha önce aynı soruşturma kapsamında tutuklanıp serbest bırakıldığını, dosyada değişme olmamasına rağmen yeniden tutuklandığını ve yaklaşık 7 aydır cezaevinde olduğunu söyledi.

İddianamede kendisine yönelik suçlamaları reddeden Boydak, "Ali Çelik' isimli kişi, kendi hesabına para göndermiş, bu şirket üzerinden işlem yaptığı için de biz aracı durumdayız. Bu para şahsımıza ait değil. Bu şirketimiz tamamen yasaldır. Hisse alıp satmak da yasaldır. İlgili şahsın bilgileri, SPK ve MASAK'ta vardır. Bu kurumların izni olmadan bu işlemler yapılamaz." diye konuştu.

Tutuklu sanık iş adamı Hamdi Kınaş da terörle alakası olan hiçbir faaliyette bulunmadığını, Kayseri ve ülke ekonomisinin gelişmesi için çalıştıklarını savundu.

Mahkeme Başkanı'nın, "GESİAD'a ne zaman başkan olduğu ve başkanlıktan ne zaman ayrıldığı" sorusuna Kınaş, 2011 yılında başkan olduğunu, tutuklanana kadar GESİAD Kayseri Şubesinin yönetim kurulu başkanlığını yaptığını söyledi.

Sanık Kınaş, "ABD'ye en son ne zaman gittiği ve Fetullah Gülen ile görüşüp görüşmediği" sorusu üzerine, iki çocuğunun ABD'de eğitim gördüğünü, ilk olarak onları ziyarete gittiğini, en son 2015 yılı Aralık ayında ABD'de bulunduğunu ve Fetullah Gülen'le görüşmediğini savundu.