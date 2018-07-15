Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

FETÖ’nün itirafçı mahrem polisine 5 yıl hapis

 Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan ‘SAY’ kodu ile derecelendirilmiş ve etkin pişmanlıkta bulunan eski polise 5 yıl hapis cezası verildi. 

FETÖ’nün itirafçı mahrem polisine 5 yıl hapis

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık M.K. (45) hazır bulundu. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda SD kart içerisinde çıkan liste kapsamında örgütün yaptığı fişleme çerçevesinde bazı kodlar kullandığını tespit etti. Bu tespit kapsamında eski polis M.K. ‘SAY’ kodu ile kodlandığı tespit edildi. 

Her şeyi ile örgüte teslim olan ancak herhangi vasfı olmayan anlamına gelen ‘SAY’ kodunda ismi geçen tutuksuz sanık M.K. mahkemede “Eskiden polistim, şu an manavlık yapıyorum. Fişleyen kişi nasıl yazdı bilmiyorum. 2013 yılında Kayseri iline atandım. İmam hatip mezunu olduğum için bu yapının sohbetlerinde Kur’an öğretiyordum. 2015 yılında irtibatımı kestim” dedi. 

Mahkeme heyeti tutuksuz sanık M.K.’ye etkin pişmanlık hükümlerince ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 5 yıl hapis cezası verdi.
 
Mahkeme, ayrıca farklı dosyada yargılanan ve ‘SAY’ kodlu Y.S. isimli eski polise de aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberFetöItirafçı Mahrem PolisHAPİS
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.