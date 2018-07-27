FETÖ’nün itirafçı sohbet imamı ankesörlü telefonun iç yüzünü anlattı

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde farklı dosyalarda tek tek yargılanan eski astsbubaylar F.O.A., S.S. ve E.D. ile sohbet imamı olduğu iddia edilen H.S. ve avukatları hazır bulundu.



Örgüt imamlarının Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarıyla irtibat kurması ve deşifre edilmelerini önlemek, örgütsel gizliliği korumak amacıyla kontörlü veya sabit telefon hatlarından görüşme yaptıkları tespit edilen eski astsubayların tek tek yargılandığı davalarda itirafçı olan FETÖ’nün sohbet imamı B.İ. tanık olarak dinlendi.



“BÜFELERDEN VE BAKKALLARDAKİ KONTÖRLÜ TELEFONLARDAN ARARDIK”



4 farklı davada tanık olarak dinlenen ‘nadir’ kod adlı itirafçı B.İ., tutuklu sanık F.O.A.’nın dosyasında verdiği ifadesinde, şunları söyledi: “Havacı astsubaylardan sorumlu sohbet imamıydım. Sohbetlerde evlilerden maaşlarından yüzde 10, bekarlardan yüzde 20 himmet istenirdi. Verenler olurdu, az verenler ve hiç vermeyenler de olurdu. Onlar da arada sırada sadaka verirlerdi. Nadir kod adını kullanırdım. Sanık F.O.A. havacı astsubay olarak görev yapıyordu, o da sohbetlere gelirdi. Sohbet günü bir sonraki sohbetin yeri ve tarihi belli olurdu. Ancak herhangi bir aksilik çıkarsa biz sohbet imamları sabit hatlardan sohbete katılacak kişilerin cep telefonlarını arardık. Birisine ulaşamayınca, yanındaki diğer kişiyi arardık, o da diğerlerine söylerdi. Ardışık ve paralel aramalarda böyle oluyordu. PTT’ye ait ankesörlü telefonlardan arama yapmazdık, büfelerden ve bakkallardaki kontörlü telefonlardan arardık. Sohbetlerde Gülen’in kitapları okunur, dini sohbetler yapılırdı.”



Yine tutuklu sanık E.D.’nin yargılandığı dosyada tanık olarak dinlenen B.İ. “Ben imamdım ve cemaat, Gülen hareketi, FETö olarak bilinen bu örgütün asıl amacı olan 15 Temmuz’u ben bile bilmiyordum. 15 Temmuz’dan sonra öğrendim, bu kişinin de bileceğini zannetmiyorum. E.D. çok sorgulayan birisiydi, katalog evlilik teklif ettik ama bu kabul etmedi” diye konuştu.



Sohbet imamı olduğu iddia edilen tutuklu sanık H.S.’nin yargılandığı dosyada da tanık olarak dinlenen B.İ., kendisinden sonra H.S.’nin örgüt tarafından sohbet imamı olarak atandığını söyledi.

Tutuklu sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları ve tanık B.İ.’nin ifadelerini kabul etmediler.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu F.O.A. ve S.S.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis, H.S.’ye aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezası ile tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti tutuklu sanık E.A.’nın ise duruşmasını erteledi.

