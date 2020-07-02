FETÖ’nün Kayseri Sıkı Yönetim Komutanı Yalçın’ın yeniden yargılanmasına devam edildi

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya Sincan Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan İsmail Yalçın, SEGBİS aracılığı ile katıldı. FETÖ ile alakasının bulunmadığını ileri süren yalçın yaptığı savunmasında, “Aksine hedefte olan biriyim” diyerek kendini savundu.



“Kimseye emir veya talimat vermedim” diyerek savunma yapan Yalçın, tüm delilleri mahkemeye verdiğini belirterek, tahliyesini istedi.



15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ silahlı terör örgütünün Yurtta Sulh Konsey tarafından hazırlanan ve Kayseri Sıkı Yönetim Komutanı olarak listede adı bulunan İsmail Yalçın, daha önceki yargılamada 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan dolayı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.



Karar İsmail Yalçın’ın avukatı tarafından Yargıtaya taşındı ve Yargıtay 16’ıncı Ceza Dairesi ‘Eksik soruşturma gerekçesiyle dosyayı yeniden yargılanması için 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

Duruşma, İsmail Yalçın’ın tutukluluk halinin devam etmesine ve avukatların esasa ilişkin savunma yapması için ileri bir tarihe ertelendi.

