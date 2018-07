FETÖ’nün köylülere ‘dernek’ tuzağı: 8 sanığa hapis cezası

İddiaya göre Kılıçaslan Eğitim Kültür Sosyalleşme Derneği yöneticilerinden M.K. isimli şahıs, 17/25 Aralık sonrası derneğin kapatılmaması amacı ile Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha ve Mahzeminli köylülerden cami yanındaki dernek için imza topladı. Kılıçaslan Eğitim Kültür Sosyalleşme Derneği ismi Yemliha ve Mahzemin Eğitim Kültür Sosyalleşme Derneği olarak değiştirilerek, köylüler de derneğin yönetimine yazıldı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yemliha ve Mahzemin Eğitim Kültür Sosyalleşme Derneği FETÖ’den KHK ile kapatılarak, yöneticileri hakkında dava açıldı.



Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanıklar Y.R., Ş.A., Ş.B., S.İ., Ö.Ş.Ö., M.G., M.E., M.D., A.G., M.U., H.B., E.Ö., H.Ö., M.Ş. ve A.Ü. ile avukatlar hazır bulundu.



Köyde çiftçilik yapan tutuksuz sanık M.E. mahkemede “2014 yılı sonrası bir Cuma günü M.K. isimli şahıs köye gelerek Cuma namazı çıkışında cami yanındaki sosyal faaliyetlerde kullandığımız yerin belediye tarafından yıkılacağını söyleyerek, imza atarsak hiçbir şey olmayacağını söyledi. Biz de imza attık. Ben ilk okulu zor bitirdim, beni başkan yardımcısı olarak yazdıklarını öğrendim. Ben ne bilirim başkan yardımcılığı, çiftçilik ile uğraşırım” dedi.



Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediler.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanıklar Ö.Ş.Ö., H.B., H.Ö., A.Ü., Ş.A.’ya ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis, M.U.’ya etkin pişmanlık hükümlerince 3 yıl 9 ay hapis, Y.R. ve M.G.’ye ‘yardım etme’ suçundan ayrı ayrı 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Mahkeme tutuksuz sanıklar Ş.B., S.İ., M.E., M.D., A.G., E.Ö. ve M.Ş.’ye de delil yetersizliğinden beraat kararı verdi.