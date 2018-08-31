FETÖ’NÜN MAHREM İMAMI KAÇARKEN YAKALANDI

Kayseri’de FETÖ/PDY Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında, hakkında ilgili mahkemelerce arama kararı bulunan M.A. isimli şahıs saklandığı adresinde yakalandı. Maliye Bakanlığı’nda Vergi Müfettişliği yaparken ihraç olan M.A., pijamalı haliyle kaçmaya çalıştı. Kovalamacanın ardından şahıs kıskıvrak yakalandı.
Sahte isim kullanan şahsın gerçek kimliği de tespit edildi. M.A.’nın FETÖ/PDY Terör Örgütü Yapılanması içerisinde mahrem imamlardan olduğu bildirildi. Şahıs hakkında gerekli işlemlere başlandı.
Ekrem Nazlı