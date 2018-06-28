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FETÖ’nün mahrem imamı karı-kocaya 11 yıl hapis

FETÖ’nün mahrem imamı karı-kocaya 11 yıl hapis

FETÖ’nün mahrem imamı karı-kocaya 11 yıl hapis

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt içerisinde mahrem imamlık yaptıkları iddia edilen eski öğretmenler karı kocaya, yargılandıkları mahkemece toplam 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanıklar M.A. ile H.G.A. ve avukatları hazır bulundu. 
Örgüt içerisinde mahrem imamı oldukları iddia edilen karı-koca üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediler. Aktif Sen üyesi, by lock kullanıcısı ve ‘Süleyman’ kod adlı iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık M.A.’ın etkin pişmanlıkta bulunduğu öğrenildi. Tutuksuz sanık H.G.A. ise “Beni çocuğuma bağışlayın, tutuksuz yargılanmak istiyorum” diye konuştu. 
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık H.G.A.’a ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 6 yıl 3 ay, etkin pişmanlıkta bulunan M.A.’a da aynı suçtan 5 yıl olmak üzere iki sanığa toplam 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi. 
FETÖ SANIKLARINA HAPİS CEZALARI 
Öte yandan aynı mahkemede, farklı dosyalarda yargılanan tutuksuz sanıklardan ihraç polis Y.G.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7 yıl 6 ay, T.Ş.’e aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 

İHA

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