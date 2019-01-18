FETÖ’nün mahrem imamı tarafından ardışık aranan eski askere 6 yıl hapis

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık M.C. ile avukatı hazır bulundu.

TSK askeri mahrem yapılanmasında astsubay olduğu, mahrem imamı ile umuma açık bir yerde kontörlü ve ankesörlü telefonlardan aranarak örgütsel görüşme yaptığı, toplantılara katılmak için talimatlar doğrultusunda hareket ettiği iddiaları ile ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yargılanan tutuksuz sanık M.C., “Uzaktan yakından o örgüt ile hiçbir alakam yok. Vatanını, milletini seven bir insanım, bu yüzden askeriyeyi tercih ettim. Annemin, babamın tek çocuğuyum, yine de asker olmayı tercih ettim. Beraatımı istiyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanığa ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile adli kontrol kararlarının devamına hükmetti.

-Öğretmene ‘örgüte yardım etme’ suçundan 2 yıl hapis

Ayrıca aynı mahkemede farklı dosyada 2012-2015 yılları arasında örgüte ait okulda öğretmenlik yaptığı, Adliye protestolarına katıldığı ve Bank Asya hesabı olduğu iddiaları ile tutuksuz yargılanan 34 yaşındaki öğretmen T.U.’ya mahkemece ‘silahlı terör örgütüne yardım etme’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

