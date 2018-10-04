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FETÖ’nün Okullarında 24 Yıl Öğretmenlik Yapan Sanığa 6 Yıl Hapis

Kayseri’de 24 yıl Fetullahçı Terör Örgütü’ne ait kurumlarda atama usulü ile öğretmenlik görev yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 

FETÖ’nün Okullarında 24 Yıl Öğretmenlik Yapan Sanığa 6 Yıl Hapis

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık H.E. ile avukatı hazır bulundu. 

1992 yılından 2016 yılına kadar örgüte ait kurumlarda çeşitli illerde atama usulü ile öğretmenlik yaptığı ve örgüte ait bankada hesabı olduğu iddiası ile yargılanan tutuksuz sanık H.E. “O zamanlar cemaat diye biliniyor, örgüt değildi. Ben de işim için, ekmeğimi kazanmak için çalıştım. Sonra istifa ettim, geçimimi sağlamak için çalıştım” diye konuştu. 

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık H.E.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile adli kontrol şartı yurt dışı yasağının devamına karar verdi. 

Hasta çevresi çok olunca ihbar etmiş 
Öte yandan aynı mahkemede farklı dosyada tutuksuz yargılanan T.H. isimli diş hekimi hakim karşısına çıktı. Tanık olarak dinlenen E.F. isimli şahıs, sanığı hiç tanımadığını, 15 Temmuz sonrası vicdani düşünce ile sanığın da hasta çevresinin çok olduğu için araştırılması gerektiğini söyleyerek emniyete ihbarda bulunduğunu söyleyince, sanık T.H. beraat etti. 
 

İHA

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