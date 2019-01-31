FETÖ’nün okullarında öğretmenlik yapan sanığa 8 yıl 9 ay hapis

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık C.Ç., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edilirken, avukatı duruşmada hazır bulundu.

FETÖ/PDY Soruşturması kapsamında kapatılan Kılıçaslan Fen Lisesi’nde kimya öğretmeni olduğu, Bank Asya hesabı olduğu ve tanık beyanları doğrultusunda örgüt üyesi olduğu iddiasıyla dava açılan tutuklu sanık C.Ç., “Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Pasaportuma yasak konulduğunu bilmiyordum, yurt dışına çıkacaktım, firari değildim” diye konuştu.

1 tanığın dinlendiği davada mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık C.Ç.’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.



Öğretmen ve öğrenciye FETÖ cezası

Ayrıca aynı mahkemede farklı dosyalarda tutuklu yargılanan ihraç öğretmen N.O.’ya örgütün gizli iletişim ağı by lock kullandığı, örgüt okullarında çalıştığı gerekçeleriyle ’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis, tutuklu yargılanan öğrenci Y.S.’ye de aynı suçtan 5 yıl hapis cezası verildi. Tutuklu sanıklar N.O. ve Y.S., tutuklulukta geçirdikleri süre ve istinaf süreci göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

