FETÖ’nün Okulunda Çalışıp, By Lock Kullanan Kadın Öğretmene 7.5 Yıl Hapis

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık kadın F.K. ve avukatı hazır bulundu. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen F.K., “By lock adlı programı kullanmadım, atamam çıkmadan özel bir okulda kreş öğretmeni oldum. Daha sonra devlet okuluna atamam çıktı, ayrıldım” diye konuştu. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık F.K.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Öte yandan aynı mahkemede başka dosyada örgütün okul müdürlerinden sorumlu müdür olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan K.Ö. isimli ilçe şube müdürü, ifadesini değiştiren tanık beyanı dışında somut delil olmadığı gerekçesiyle beraat etti.

