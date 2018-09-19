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FETÖ’nün Sahte Kimlikle Yakalanan Dershaneler Sorumlusuna 13.5 Yıl Hapis

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firari olan, Kayseri Dershaneler sorumlusu, Serhat Dershanesi Genel Müdürlüğü de yapan ve sahte kimlikle yakalanan sanığa 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 

FETÖ’nün Sahte Kimlikle Yakalanan Dershaneler Sorumlusuna 13.5 Yıl Hapis

27 Mart 2018’de Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü FETÖ/PDY operasyonunda firari olan, Yavuz K. İzmir’de sahte kimlikle yakalandı. Yavuz K.’ün örgütün Kayseri dershaneler sorumlusu olduğu, örgüte ait şirketleri yönettiği, by lock kaydının bulunduğu ve işadamlarının, öğretmenlerin örgüt adına yurtdışına seyahatlerini organize ettiği öğrenildi. Adliye’ye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Yavuz K. ile avukatı hazır bulundu. 
Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık Yavuz K. beraatını ve tahliyesini istedi. 
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Yavuz K.’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası vererek, herhangi bir indirim maddesi uygulamadı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. 
 

İHA

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